2023 yılı ÇKS başvuruları başladı Ekonomi Haberleri 2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları başladı. 2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları başladı. Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.09.2022 tarih ve 31962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu çerçevede 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 23 Eylül 2022 tarihi itibariyle başladı. Üreticilerimizin ÇKS başvurularını güncellemeleri için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Ekonomi Haberler

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