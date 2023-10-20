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2023 Yılı Bütçe Beklentileri Açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin beklentileri açıkladı. Buna göre, bütçe giderleri 6 trilyon 562,6 milyar lira, bütçe gelirleri 4 trilyon 929,7 milyar lira olarak tahmin ediliyor. Bütçe açığı ise 1 trilyon 633 milyar lira olacak.