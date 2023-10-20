2023 Yılı Bütçe Beklentileri Açıklandı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin beklentileri açıkladı. Buna göre, bütçe giderleri 6 trilyon 562,6 milyar lira, bütçe gelirleri 4 trilyon 929,7 milyar lira olarak tahmin ediliyor. Bütçe açığı ise 1 trilyon 633 milyar lira olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2023 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yılsonu beklentilerimiz, 2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderlerinin 6 trilyon 562,6 milyar lira. Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 4 trilyon 929,7 milyar lira. Bütçe açığının 1 trilyon 633 milyar lira. Faiz dışı açığın 986,8 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz. 2023 yılı için öngörülen 762 milyar lira deprem harcaması hariç bütçe açığının milli gelire oranı başlangıç öngörüsüne uygun olarak yüzde 3,4 seviyesinde beklenmektedir.