2023'ün İlk Yarısında 22 Şirket Halka Arz Edildi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2023'ün ilk yarısında 22 şirketin halka arz edildiğini, halka arza katılan yatırımcılardan 26,4 milyar lira toplandığını açıkladı. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 1 trilyon 136,9 milyar liraya yükseldi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2023'ün ilk yarısında 22 şirketin halka arz edildiğini, halka arza katılan yatırımcılardan 26,4 milyar lira toplandığını açıkladı.

2023'ün ilk yarısında 22 şirketin halka arz edildiğini ve halka arza katılan 23 milyon 211 bin 456 yatırımcıdan 26,4 milyar lira toplandı. Ayrıca, toplam menkul kıymet değeri 6,80 trilyon liradan 8,19 trilyon liraya çıkarken, açılan hesap sayısı 5 milyon 730 bin 600 oldu. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 1 trilyon 136,9 milyar liraya yükseldi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2023'ün ilk yarısına ilişkin gelişmeleri duyurdu. Ocak-haziran döneminde 22 şirket halka arz edilirken, halka arza katılan 23 milyon 211 bin 456 yatırımcıdan 26,4 milyar lira toplandı.

2023'ün ilk yarısında yatırım fonlarının portföy değeri 1 trilyon 136,9 milyar liraya yükselirken, yatırımcı sayısı 3 milyon 875 bin 515'e çıktı. Söz konusu dönemde bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 528 bin 894'e çıkarken, pay piyasalarındaki 4 milyon 482 bin 424 yatırımcının portföy değeri 6,52 trilyon lira oldu. - İSTANBUL