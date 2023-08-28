2023'ün İlk Çeyreğinde Türkiye Ekonomisi Yüzde 4 Büyüdü

Bakan Işıkhan: İkinci çeyreği büyümeyle kapatacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2023'ün ilk çeyreğinde, yani ocak-mart aylarında yüzde 4 oranında büyüdük. Bu büyümenin yıl boyunca da artacağı öngörülüyor. İnşallah ikinci çeyreği de büyümeyle kapatacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) ağustos ayı meclis toplantısına katıldı. Bakan Işıkhan, sanayide büyümeyi sürdürmek, işveren ve işçilerin refahını artırmak için kararlı bir şekilde çalıştıklarını belirterek, sadece ekonomik büyüme için değil, insan odaklı büyüme için çaba sarf ettiklerini açıkladı. Türkiye ekonomisinin kırılgan olmadığı söyleyen Işıkhan, "Covid-19 pandemisi sürecinde dünya ekonomilerinin sürekli gerileme yaşadığı bir dönemde biz yatırım üzerine yatırım yaptık. Ekonominin çarkları hiçbir zaman durmadı. Ülkemiz, zorlu küresel koşullara ve yaşadığımız afetlere rağmen, Avrupa Birliği ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ülkeleri arasında yıllık bazda en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuş durumda. 2023'ün ilk çeyreğinde, yani ocak-mart aylarında yüzde 4 oranında büyüdük. Bu büyümenin yıl boyunca da artacağı öngörülüyor, inşallah ikinci çeyreği de büyümeyle kapatacağız" ifadelerini kullandı.

'103 BİN 500 KİŞİ İŞKUR ARACILIĞIYLA İŞE YERLEŞTİ'

Türkiye'nin istihdamda tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını anlatan Işıkhan, "Bakanlık olarak işverenlerimize istihdam seviyelerini artırmalarında mümkün olan en büyük katkıyı sağlamak için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla önemli teşvik ve destek uygulamalarını hayata geçirdik. Bu kapsamda, bakanlığımızın güncel İŞKUR istihdam verilerine bakıldığında Temmuz 2023 itibarıyla İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişi işe yerleşmiştir. 2023 Ocak-Temmuz arası ise 687 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik. Sektörler itibarıyla ise Ocak-Temmuz 2023 arası en fazla işe yerleştirme, sanayi sektöründe imalat alanında gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

ASO BAŞKANI ARDIÇ: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ, SÜREKLİ HALE GETİRİLMELİ

ASO Başkanı Seyit Ardıç ise asgari ücret artışlarını büyümenin kapsayıcılığı açısından değerli bulduklarını belirterek, "Çalışanlarımızın refahının artmasını destekliyoruz. Öte yandan, işveren üzerinde oluşacak yükün bir kısmının devletimiz tarafından karşılanması da önemli bir husustur. Zira son dönemde enflasyon oranının üzerinde artırılan asgari ücret, işletmelerimizi zorlamaktadır. 2016 yılında uygulanmaya başlandığında brüt asgari ücretin yüzde 6'sı oranında olan asgari ücret desteği, bu oran dikkate alınarak sürekli hale getirilmelidir. Sanayicilerimiz tarafından istihdama ilişkin olarak her fırsatta dile getirilen sorunların başında; vergi, SGK ve işsizlik sigortası gibi ücret dışı kalemlerin daha düşük düzeylere indirilmesi hususu yer almaktadır. Özellikle, ücretlilere uygulanan Gelir Vergisi basamakları önemli ölçüde açılmalıdır. Gelir Vergisi'nin birinci basamağı, geçmişte brüt asgari ücretin 22 katı iken mevcut durumda 6 katına gerilemiş durumdadır. Uygulanan Gelir Vergisi oranları işçilik giderlerini yükseltmekte, ancak çalışanlarımızın aldığı net ücreti ise önemli oranda düşürmektedir. Gelir Vergisi basamakları yeniden düzenlenerek her yıl yeniden değerleme oranında artırılmalıdır" açıklamasında bulundu.

'EYT BENZERİ UYGULAMALARA SON VERİLMELİDİR'

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin konuşan Ardıç, "EYT düzenlemesi sebebiyle emekli olacak yaklaşık 1 milyon 750 bin çalışanımıza ödenen, ödenecek olan yaklaşık 300 milyar TL tutarındaki kıdem tazminatı yükünün, işletmelerimizin finansman yapısını bozmaması için uygun şartlarla kredi garanti fonu kredisi sağlanması talebimiz, bankalarca karşılık bulmamıştır. Mevzuat gereğince işçinin emekli olması durumunda kıdem tazminatı derhal ödenmek durumundadır. Bu yasal yükümlülük, dikkate alınarak uygun şartlarla işletmelerimize kredi sağlanmalıdır. Sosyal güvenlik sisteminin aktüerya dengesini, işletmelerimizin iş gücü yapısını bozacak EYT benzeri uygulamalara son verilmelidir" dedi.