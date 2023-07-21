2023'ün İlk 6 Ayında Şirket Kuruluşları ve Kapanışları Azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023'ün ilk 6 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 3,6 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 4,7 azaldı. Ayrıca, kurulan kooperatif sayısı yüzde 63,1 arttı.