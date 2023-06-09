2023 Uluslararası Tokyo Oyuncak Fuarı açıldı

Oyuncak sektöründe dünyanın en büyük ticaret fuarlarından biri olan 2023 Uluslararası Tokyo Oyuncak Fuarı, Perşembe günü Japonya'nın başkenti Tokyo'da açıldı. Birçok Çinli oyuncak üreticisi, Japonya'daki dev oyuncak pazarında daha fazla büyüme fırsatı bulmak amacıyla dört günlük etkinlikte en çok satan ürünlerini sergiliyor.

Oyuncak sektöründe dünyanın en büyük ticaret fuarlarından biri olan 2023 Uluslararası Tokyo Oyuncak Fuarı, Perşembe günü Japonya'nın başkenti Tokyo'da açıldı.

Birçok Çinli oyuncak üreticisi, Japonya'daki dev oyuncak pazarında daha fazla büyüme fırsatı bulmak amacıyla dört günlük etkinlikte en çok satan ürünlerini sergiliyor.

SES 1 (Çince): DONG YAN, Robotime Technology (Suzhou) Limited Şirketi'nde satış müdürü

"Japon pazarına 2018'de girdik ve 2018'den 2019'a kadar hızlı bir büyüme kaydettik.

Japonya'nın oyuncak pazarı oldukça rekabetçi olmasına rağmen, güçlü bir araştırma ve geliştirme ekibimiz olduğu için kendimize güveniyoruz. Tasarım ve üretim kapasitemize inanıyoruz."

SES 2 (Çince): YANG XİAOFEN, LCD Models firmasında işletme müdürü

"Japonya'da ilk kez bir fuara katılıyoruz. Asıl amacımız markamızı tanıtmak."

Japonya Oyuncak Derneği'nin verilerine göre ülkede oyuncak pazarının büyüklüğü, 1 Nisan 2022-31 Mart 2023 tarihlerini kapsayan 2022-23 Japon mali yılında, yıllık bazda yüzde 106,7 artışla 952,5 milyar yene (yaklaşık 6,8 milyar ABD doları) ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tokyo'dan bildiriyor.(XHTV)