2023 Tianjin Uluslararası Gemicilik Endüstrisi Fuarı Başlıyor

TİANJİN, 6 Kasım (Xinhua) -- 2023 Tianjin Uluslararası Gemicilik Endüstrisi Fuarı, 16-18 Kasım tarihleri arasında Tianjin Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek.

Belediye ticaret ofisine göre "dünya çapında gemicilik, geleceğe liderlik" temalı fuar, küresel gemicilik endüstrisinin ve deniz ekonomisinin gelişimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Toplamda 50.000 metrekarelik bir stant alanını kapsayan etkinlikte uluslararası armatörler bölgesi, akıllı yeşil limanlar bölgesi, liman makineleri ve ekipmanlar bölgesi gibi yedi sergi alanı bulunacak.

Fuar sırasında bir dizi forum, konferans, yatırım tanıtımları ve müzakere toplantıları düzenlenecek.

Yaklaşık 400 işletmenin katılması beklenen etkinlikte, gemicilik alanındaki en son bilimsel araştırma başarıları, ekipmanlar, yazılım teknolojileri ve uluslararası işbirliği fırsatları sergilenecek.

3.000'den fazla uzman ve sektör duayeninin katılacağı fuarda katılımcılar yenilikçi fikir alışverişleri yapacak ve navigasyon, gemicilik, liman ve denizcilik endüstrisi gibi çeşitli alanlarda yeni ortaya çıkan trendleri ele alacak.