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2023'te Türkiye'de Kültür Harcamaları Yüzde 84,7 Arttı

2023'te Türkiye'de Kültür Harcamaları Yüzde 84,7 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında kültür harcamaları yüzde 84,7 artarak 276 milyar TL oldu. Hanehalkı harcamalarının yüzde 15'i kitaba giderken, kültürel istihdam da yüzde 9 artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  verilerine göre, kültür harcamaları 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 84,7 artarak 276 milyar 338 milyon 253 bin TL oldu. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2023 yılında yüzde 1 olarak gerçekleşti. Hanehalklarının 2023 yılında gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; veri işlem ekipmanları yüzde 22, televizyon ve ekipmanı yüzde 21 ve kitaplar yüzde 15 paya sahip oldu. Kültürel istihdamdakilerin yüzde 9,3'ünü yazarlar, gazeteciler ve dilbilimciler oluşturdu.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin 'Kültür Ekonomisi ve Kültürel İstihdam' istatistiklerini yayımladı. Buna göre; kültür harcamaları 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 84,7 artarak 276 milyar 338 milyon 253 bin TL oldu. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2023 yılında yüzde 1 olarak gerçekleşti.

Genel devlet kültür harcamalarının payı yüzde 64,3 oldu

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı 2023 yılında yüzde 64,3 oldu. Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla göre yüzde 98,1 artarak 177 milyar 594 milyon 791 bin TL olurken, harcamaların yüzde 67,9'u merkezi devlet bütçesinden gerçekleşti. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek pay yüzde 24,4 ile mimarlık alanında oldu.

Hanehalkı kültür harcamasının yüzde 15'i kitaba yapılıyor

Hanehalklarının 2023 yılında gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; veri işlem ekipmanları yüzde 22, televizyon ve ekipmanı yüzde 21 ve kitaplar yüzde 15 paya sahip oldu.

Kültürel sektörlerin faktör maliyetiyle katma değeri yüzde 94 yükseldi

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin faktör maliyetiyle katma değeri yüzde 94 artarak 108 milyar 214 milyon 593 bin TL oldu. Katma değerin yüzde 22,2'si kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzde 13'ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve yüzde 12,1'i mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildi.

Kültürel mal ihracatı yüzde 47,7, kültürel mal ithalatı yüzde 87,5 arttı

Kültürel mal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 47,7 artarak 263 milyar 740 milyon 463 bin TL olurken, kültürel mal ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 87,5 artarak 149 milyar 553 milyon 210 bin TL oldu. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı 2023 yılında yüzde 4,3 olurken, kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı yüzde 1,8 oldu.

Kültürel istihdam yüzde 9 arttı

Kültürel istihdam 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 743 bin kişi oldu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 60,8'i 30-54 yaş grubunda, yüzde 28,8'i 15-29 yaş grubunda, yüzde 10,4'ü ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Kültürel istihdamdakilerin yüzde 9,3'ü yazarlar, gazeteciler ve dilbilimciler

Kültürel istihdamın yüzde 89,3'ünü kültürel meslek alanlarında, yüzde 10,7'sini ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 38,5'ini el sanatları çalışanları, yüzde 18,7'sini mimarlar, planlamacı ve tasarımcılar, yüzde 9,9'unu yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları, yüzde 9,3'ünü ise yazarlar, gazeteciler ve dilbilimciler oluşturdu.

Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinin payı yüzde 11,1 oldu

Kültürel faaliyet alanlarına göre; mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 11,1, yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 5,6, programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise  yüzde 4,3 oldu.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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