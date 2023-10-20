2023'te Şirket Kuruluşları Azaldı, Kooperatifler Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2023'ün ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısının yüzde 5,1 azaldığını, kapanan şirket sayısının da yüzde 0,1 arttığını duyurdu. Kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 73,3 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısındaki azalma ise yüzde 45 oldu. Eylülde, bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 17, kapanan kooperatif sayısı yüzde 28 oranında arttı.

TOBB, 2023 eylül ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısındaki azalma ise yüzde 45 oldu. Buna karşı kurulan kooperatif sayısı yüzde 76,1 artış gösterdi.

Öte yandan, eylül ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,1 oranında arttı. Kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 13,8 azaldı.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI EYLÜLDE YÜZDE 17 ARTTI

TOBB verilerine göre eylülde bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı ise yüzde 17, kapanan kooperatif sayısı yüzde 28 arttı. Bu dönemde kapanan gerçek kici ticari işletme sayısı yüzde 12,6 azalış gösterdi.

Eylül ayında kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artışı ifade etti. Kapanan kooperatif sayısındaki artış ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 oldu. Eylül ayında kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalış gösterdi.

YILIN İLK 9 AYINDA KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 5,1 GERİLEDİ

TOBB verilerine göre, 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 23 oranında düştü. Bu donemde de kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 73,3 arttı.

YILIN İLK 9 AYINDA KAPANAN GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETME SAYISI YÜZDE 18 ARTIŞ KAYDETTİ

Yılın ilk 9 ayında kapanan şirket sayısı yüzde 0.1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18, kapanan kooperatif sayısı da yüzde 0,5 arttı.