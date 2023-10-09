Harvard Üniversitesinde görevli Amerikalı Profesör Claudia Goldin, kadınların iş gücündeki yerine ilişkin çalışmalarıyla 2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandı. Goldin'in yaptığı çalışmalar, kadınların iş gücü piyasasına etkilerini anlamamızı ilerletti ve cinsiyet farklılıklarının temel etkenlerini ortaya çıkardı.

2023 Nobel Ekonomi Ödülü, kadınların iş gücündeki yerine ilişkin çalışmalarından dolayı Claudia Goldin'e verildi

2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kadınların iş gücündeki yerine ilişkin çalışmalarından dolayı Harvard Üniversitesinde görevli Amerikalı Profesör Claudia Goldin kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün "kadınların iş gücü piyasasına etkilerine ilişkin anlayışı ilerletmesi"nden dolayı Amerikalı Profesör Claudia Goldin'e verildiği açıklandı.

Açıklamada, Goldin'in iş gücü piyasasındaki cinsiyet farklılıklarının temel etkenlerini ortaya çıkardığı belirtildi.

Goldin'in, "kadınların gelir durumu ve iş gücü piyasasına katılımları"na dair yüzyılları bulan tarihçesi konusunda ilk kapsamlı çalışmayı yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, çalışmanın, geçmişten günümüze kadınların iş gücüne katılımında görülen değişikliğin yanı sıra "cinsiyetler arası gelir dağılımındaki adaletsiz uçurumun" temel sebeplerini da ortaya koyduğu ifade edildi.

Goldin'in kadınların iş gücü piyasasına katılımının, ele aldığı dönem boyunca yükselme eğilimde olmadığını, bunun yerine U şeklinde bir eğri oluşturduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, Goldin'in bu durumu, kadınların ev ve aile sorumluluklarına ilişkin yapısal değişim ve gelişen sosyal normların bir sonucu olarak açıkladığı bildirildi.