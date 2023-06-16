2023 Nisan ayında Konut Fiyat Endeksi yüzde 4,7 arttı

Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 121,3, reel olarak ise yüzde 53 oranında arttı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artarak 847,4 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,2, 6,2 ve 5,0 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 114,1, 126,1 ve 123 oranlarında artış gösterdi.

Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 121,3, reel olarak ise yüzde 53 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Nisan ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 121,3, reel olarak ise yüzde 53 oranında arttı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artarak 847,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 53 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,2, 6,2 ve 5,0 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 114,1, 126,1 ve 123 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL