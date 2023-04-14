2023 Mart Ayında Tarım-ÜFE Yüzde 106,77 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 mart ayında tarım ürünleri üretici fiyat endeksinin (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 106,77, aylık yüzde 1,79 arttığını açıkladı.

TÜİK, mart 2023 dönemine ilişkin Tarım-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre; Tarım-ÜFE'de 2023 mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,79, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,77 ve 12 aylık ortalamaya göre yüzde 142,37 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 28,66 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 7,40 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 11,49 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 10,81 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.