2023 Haziran Ayında İhracat 20,9 Milyar Dolar Olarak Gerçekleşti

Bakanlık, 2023 Haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Açıklamada, 2023 yılında küresel ekonomide üretim ve dış ticaretteki zayıf seyre rağmen ve Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatilin etkisiyle aylık ihracatının 20,9 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtilerek, "Bu rakam 2023 yılının ilk 5 ayındaki, aylık ortalama ihracatın üzerindedir. 2023 Haziran ayındaki 20,9 milyar dolarlık ihracat, 2022 Haziran ayına kıyasla yüzde 10,5 oranda bir azalmaya tekabül etmektedir. Bunun temel nedeni, 9 günlük kurban bayram tatili nedeniyle sipariş ve teslimatların duraklamasıdır. Böylece, 2023 yılının ilk yarısında 6 aylık ihracatımız 123,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu verilerle birlikte, bir diğer sevindirici unsur ise katma değerli ihracatta gerçekleşen artıştır. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı 2022 yılı genelinde yüzde 36,9 iken, bu yılın ilk altı ayında yüzde 40,8'e yükselmiştir" denildi.

"İhracatın ithalatı karşılama oranı 19 ay sonra yüzde 80'lere yaklaşarak, 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 16,1 puan artış ile yüzde 79,5 olarak gerçekleşmiş olup, dış ticaret dengesinde olumlu gidişatın önemli bir göstergesi olmuştur. 2023 yılı 6 aylık dış ticaret açığımız ise 61,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde ithalattaki düşüşün devamı ve zayıf dış talebe rağmen ihracatı artırmaya dönük atılacak ilave adımlar ile birlikte, dış ticaret dengesinde iyileşmenin devam edeceği beklenmektedir. Yılın ilk yarısında AB-27'ye ihracatımız 52 milyar dolar, Afrika'ya ihracatımız 10 milyar dolar, Amerika'ya ihracatımız 10,6 milyar dolar, yakın ve Orta-Doğu'ya ihracatımız ise 20,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Küresel ekonomide gerçekleşen durağanlığa rağmen ihracatımızdaki artan seyrin yanında, azalan ithalatımızla birlikte dış ticaret dengemizde gerçekleşen olumlu gelişmeler, ülkemizin makroekonomik istikrarının güçlenmesi yoluyla yatırım-üretim-ihracat-istihdam önceliklerimiz açısından uygun bir ortam sağlanmasına katkı sağlayacaktır."