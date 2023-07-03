2023 Haziran Ayında İhracat 20,9 Milyar Dolar Olarak Gerçekleşti
Ekonomi Haberleri
Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı haziran ayında ihracatın 20,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. İthalat ise son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dış ticaret açığı ise yüzde 34,5 oranında geriledi.
Bakanlık, 2023 Haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Açıklamada, 2023 yılında küresel ekonomide üretim ve dış ticaretteki zayıf seyre rağmen ve Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatilin etkisiyle aylık ihracatının 20,9 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtilerek, "Bu rakam 2023 yılının ilk 5 ayındaki, aylık ortalama ihracatın üzerindedir. 2023 Haziran ayındaki 20,9 milyar dolarlık ihracat, 2022 Haziran ayına kıyasla yüzde 10,5 oranda bir azalmaya tekabül etmektedir. Bunun temel nedeni, 9 günlük kurban bayram tatili nedeniyle sipariş ve teslimatların duraklamasıdır. Böylece, 2023 yılının ilk yarısında 6 aylık ihracatımız 123,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu verilerle birlikte, bir diğer sevindirici unsur ise katma değerli ihracatta gerçekleşen artıştır. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı 2022 yılı genelinde yüzde 36,9 iken, bu yılın ilk altı ayında yüzde 40,8'e yükselmiştir" denildi.'İTHALAT, SON 20 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ'Gerçekleşen ithalatın ise yüzde 16,8 oranında azalarak 26,3 milyar dolar ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilediği vurgulanarak, "İthalatımızda yaşanan azalışta takvim dışında enerji ithalatındaki düşüş etkili olmuş olup, haziranda toplam enerji ithalatı yüzde 45,3 azalarak 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Enerji ithalatındaki düşüşte 2022 yılında önemli ölçüde etkili olan enerji fiyatlarının gerilemesi de etkili olmuştur. Bütün gelişmelerle birlikte, 2023 yılının ilk yarısında 6 aylık ithalatımız 184,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte, yılın ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 270 oranında artan ve 14,6 milyar dolar olan işlenmemiş altın ithalatının haziran ayında nispeten ılımlı bir seyir izlediği görülmektedir. Haziran ayında işlenmemiş altın ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 62,5 oranında artarak 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.'DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 34,5 ORANINDA GERİLEDİ'Açıklamanın devamında, Türkiye'nin dış ticaret açığının yüzde 34,5 oranında gerileyerek 5,4 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İhracatın ithalatı karşılama oranı 19 ay sonra yüzde 80'lere yaklaşarak, 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 16,1 puan artış ile yüzde 79,5 olarak gerçekleşmiş olup, dış ticaret dengesinde olumlu gidişatın önemli bir göstergesi olmuştur. 2023 yılı 6 aylık dış ticaret açığımız ise 61,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde ithalattaki düşüşün devamı ve zayıf dış talebe rağmen ihracatı artırmaya dönük atılacak ilave adımlar ile birlikte, dış ticaret dengesinde iyileşmenin devam edeceği beklenmektedir. Yılın ilk yarısında AB-27'ye ihracatımız 52 milyar dolar, Afrika'ya ihracatımız 10 milyar dolar, Amerika'ya ihracatımız 10,6 milyar dolar, yakın ve Orta-Doğu'ya ihracatımız ise 20,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Küresel ekonomide gerçekleşen durağanlığa rağmen ihracatımızdaki artan seyrin yanında, azalan ithalatımızla birlikte dış ticaret dengemizde gerçekleşen olumlu gelişmeler, ülkemizin makroekonomik istikrarının güçlenmesi yoluyla yatırım-üretim-ihracat-istihdam önceliklerimiz açısından uygun bir ortam sağlanmasına katkı sağlayacaktır."