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2023 Genel Devlet Açığı 1 Trilyon 272 Milyar TL'ye Yükseldi

2023 Genel Devlet Açığı 1 Trilyon 272 Milyar TL'ye Yükseldi
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TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin 2023 yılı genel devlet açığı 1 trilyon 272 milyar 714 milyon TL olarak tahmin edildi. Açıktaki artışın en önemli nedeni deprem yardımları oldu. Genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 35,7 olurken, toplam gelirler 8 trilyon 204 milyar TL'ye ulaştı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, genel devlet açığı 2023 yılında 1 trilyon 272 milyar 714 milyon TL olarak tahmin edilirken; bir önceki yıl yüzde 2,1 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 4,8'e yükseldi. Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2023 yılında 6 trilyon 656 milyar 251 milyon TL'ye ulaştı. Sermaye vergilerinin payı ise yüzde 0,2'ye düştü.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin 'Devlet Hesapları' istatistiklerini yayımladı. Buna göre; genel devlet açığı 2023 yılında 1 trilyon 272 milyar 714 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl yüzde 2,1 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 4,8'e yükseldi. Açıktaki artışın temel nedeni hanehalkı ve iş yerlerine yönelik yapılan deprem yardımları oldu.

Merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri 2023 yılında açık verirken, sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2023 yılında yüzde 29,3'e düştü.

Genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payı 2023 yılında yüzde 35,7 oldu

Genel devlet toplam gelirleri 8 trilyon 204 milyar 943 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 30,9'a yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2023 yılında 9 trilyon 477 milyar 658 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35,7'ye yükseldi.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2023 yılında 6 trilyon 656 milyar 251 milyon TL'ye yükseldi

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2022 yılında yüzde 47,8 iken 2023 yılında yüzde 48,2'ye yükseldi. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 26,6'ya düşerken, net sosyal katkıların payı ise yüzde 25'e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı yüzde 0,2'ye düştü.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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