1. 2023 Elmas Endüstrisi Konferansı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'de 6. kez düzenlenen ve elmas yapımında kullanılan zımparalama araçlarının sergilendiği geniş kapsamlı bir fuar ile 2023 Elmas Endüstrisi Konferansı, 20-22 Eylül tarihleri arasında Çin'in iç kesiminde yer alan Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'daki Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi.

Çin'deki ilk sentetik elmas tüketici fuarının da düzenlendiği etkinlikte, önde gelen pek çok işletme kaliteli yapay elmaslarını sergiledi.

Çin, dünyadaki sentetik elmasların yüzde 95'ini üretiyor. Henan eyaleti ise Çin'in üretiminin yaklaşık yüzde 80'ine katkıda bulunuyor.

Son yıllarda, günlük hayatta daha fazla uygulama alanı bulan laboratuvarda üretilen elmaslar, daha çok dikkat çekmeye başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor. (XHTV)