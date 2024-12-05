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2023 Eğitim Harcamaları 1 Trilyon 130 Milyar TL'ye Ulaştı

2023 Eğitim Harcamaları 1 Trilyon 130 Milyar TL'ye Ulaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2023 yılında eğitim harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 92,5 artış göstererek 1 trilyon 130 milyar 844 milyon TL oldu. GSYH içindeki payı yüzde 4,3'e yükseldi.

Eğitim harcamaları 2023 yılında 1 trilyon 130 milyar 844 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 4,3 oldu. Eğitim harcamaları 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 92,5 artarak 1 trilyon 130 milyar 844 milyon TL oldu. Bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri 2023 yılında; yüzde 109,0 ile ilkokul ve yüzde 107,2 ile okul öncesi oldu.

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2022 yılında yüzde 3,9 iken, 2023 yılında yüzde 4,3 oldu. Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ise 2022 yılında yüzde 3,1 iken, 2023 yılında yüzde 3,6 oldu.

Devlet eğitim kurumlarınca eğitim harcaması en fazla yükseköğretime yapıldı

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 34,4'ünü yükseköğretim, yüzde 21,4'ünü ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 41,4'ü yükseköğretime, yüzde 32,2'si ortaöğretime yapıldı.

Eğitim harcamalarının yüzde 83,5'i devlet tarafından finanse edildi

Türkiye'de 2023 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 83,5'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 7,9 oldu.

Öğrenci başına eğitim harcaması 49 bin 45 TL oldu

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2022 yılında 25 bin 143 TL iken, 2023 yılında 49 bin 45 TL olarak gerçekleşti. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2023 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 84 bin 759 TL ile yükseköğretim oldu.

Öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi ortaöğretim oldu

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 95,1 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2023 yılında 2022 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 110,5 ile ortaöğretim oldu. Bunu yüzde 106,5 ile okul öncesi takip etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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