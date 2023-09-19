2023 Dünya Bankası-IMF Yıllık Toplantıları Marakeş'te düzenlenecek

WASHİNGTON, 19 Eylül (Xinhua) -- Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF), Fas hükümetiyle birlikte, 2023 Dünya Bankası-IMF Yıllık Toplantıları'nın Marakeş'te düzenlenmesi planını sürdürme kararı aldı.

Pazartesi günü yapılan duyuruya göre, toplantı 9-15 Ekim tarihlerinde Fas'ın batısındaki Marakeş kentinde gerçekleştirilecek.

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah Alaoui tarafından yapılan ortak açıklamada, "Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen yıkıcı depremden bu yana Dünya Bankası ve IMF yetkilileri, Marakeş kentinin 2023 Yıllık Toplantıları'nı düzenleme kapasitesini kapsamlı şekilde değerlendirmek üzere Faslı yetkililerle ve uzmanlardan oluşan bir ekiple yakın koordinasyon içinde çalıştı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu değerlendirme sırasında toplantıların, hayati önemdeki yardım ve yeniden inşa çalışmalarını kesintiye uğratmaması ve katılımcıların güvenliğinin sağlanabilmesi göz önüne alınan kilit önemdeki iki husus oldu" denildi.

Bulguların "dikkatli şekilde gözden geçirilmesi" sonucu Dünya Bankası ve IMF yönetimleri, Faslı yetkililerle birlikte 2023 Yıllık Toplantıları Marakeş'te düzenleme planını sürdürme kararı aldı.

Açıklamada toplantıların "devam eden yardım çalışmalarını sekteye uğratmayacak ve depremzedelere ve Fas halkına saygılı olacak" şekilde yürütülmesinin "son derece önemli" olduğu vurgulandı.

Fas hükümetinin açıkladığı son verilere göre, ülkede meydana gelen yıkıcı depremde yaklaşık 3.000 kişi hayatını kaybederken, 5.500'den fazla kişi yaralandı.