Çin'in başkenti Beijing'de devam eden 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'na (CIFTIS) katılan yabancı yatırımcılar, hizmet ticareti işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik güvenlerini ifade etti. Etkinlik kapsamında ilk kez, hizmet sektöründe daha fazla açıklığa ilişkin bir tanıtım konferansı düzenlendi.

1. 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in başkenti Beijing'de devam eden 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'na (CIFTIS) katılan yabancı yatırımcılar, hizmet ticareti işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik güvenlerini ifade etti.

Etkinlik kapsamında ilk kez, hizmet sektöründe daha fazla açıklığa ilişkin bir tanıtım konferansı düzenlendi.

"Çin'e Yatırım Yılı" başlıklı konferansta, ülkenin genişleyen hizmet ticaretinin potansiyeli vurgulandı.

Yerli ve yabancı yatırımcılar, 11 pilot eyalet ve şehirden temsilcilerle toplam 35 projeyi içeren müzakereleri yerinde gerçekleştirdi.

"Çin pazarında hem şu anda hem de gelecekte çok büyük bir potansiyel görüyoruz. Burada endüstrinin tüm unsurlarında gördüğümüz açıklık, dinamizm ve büyüklüğün yanı sıra ticari fırsatlar da bizi çok etkiledi.

Benzer bir fırsatı müzik festivali ve müzik endüstrisinde de görüyoruz. Kendi pazarımızdaki bilgi ve deneyimlerimizin bir kısmını paylaşmayı ve bunları Çin pazarına taşımayı hedefliyoruz."

"Çin'de sanal gerçeklik temalı bir aile eğlence parkı açmak istiyoruz. Başlangıç noktamız ise Ningbo kenti olacak. Sonuç olarak Çin'de sanal gerçeklik geliştirmeye ve aile eğlence parkına yatırım yapmayı hedefliyoruz. Çin, teknoloji gelişiminde ön sıralarda yer alıyor. Bu yüzden Çin'in yatırım yapmak için harika bir yer olduğunu düşünüyoruz."

"CIFTIS, hizmet sektöründeki uluslararası yatırımcılar ve yerli projeler için harika bir platform oluşturdu. Çin pazarının hacmi büyük ve giderek artan sayıda pilot projeler var. Çin'in ekonomik kalkınma alanındaki sürdürülebilir büyümesine daima güvenimiz tam."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)