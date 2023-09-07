2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda Yiyecek-İçecek Sektörü İlgi Odağı Oldu
2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) Beijing'in köklü markalarının sergilendiği salonda boy gösteren yiyecek-içecek sektörünün köklü markaları, konukları tadım için kendine çekmeyi başardı.
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) Beijing'in köklü markalarının sergilendiği salondaki ziyaretçiler, 6 Eylül 2023. (Fotoğraf: Liu Mengqi/Xinhua)
BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) Beijing'in köklü markalarının sergilendiği salonda boy gösteren yiyecek-içecek sektörünün köklü markaları, konukları tadım için kendine çekmeyi başardı.
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) Beijing'in köklü markalarının sergilendiği salonda bıçak kullanma becerilerini sergileyen bir şef, 2 Eylül 2023. (Fotoğraf: Chen Shuo/Xinhua)
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) Beijing'in köklü markalarının sergilendiği salonda hamur işi ürünler görülüyor, 6 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) Beijing'in köklü markalarının sergilendiği salonda atıştırmalıkların tadına bakan ziyaretçiler, 6 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) Beijing'in köklü markalarının sergilendiği salonda taze pişmiş etli börek servisi yapan görevliler, 6 Eylül 2023. (Fotoğraf: Cen Yunpeng/Xinhua)
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) Beijing'in köklü markalarının sergilendiği salonda ürün satın alan ziyaretçiler, 6 Eylül 2023. (Fotoğraf: Liu Mengqi/Xinhua)
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) Beijing'in köklü markalarının sergilendiği salonda Beijing geleneksel atıştırması olan "douzhi" aromalı dondurma kutuları görülüyor, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Liu Lingyi/Xinhua)