2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, işbirliği fırsatları sunuyor

Çin'deki Avrupa Birliği (AB) Ticaret Odası, 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nı (2023 CIFTIS) daha fazla işbirliği fırsatları yakalamak için bir şans olarak görüyor. Fuar, yüz yüze görüşmeler ve müzakereler için bir platform sağlayacak.

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nin iç kısmı, 1 Eylül 2023. (Fotoğraf: Liu Lingyi/Xinhua)

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'deki Avrupa Birliği (AB) Ticaret Odası, 2-6 Eylül tarihleri arasında Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nı (2023 CIFTIS) daha fazla işbirliği fırsatları yakalamak için bir şans olarak görüyor.

Çin'deki AB Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Carlo D'Andrea, Cuma günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "2023 CIFTIS'deki yüz yüze görüşmeler ve müzakereler daha fazla bağlantı ve fırsatın önünü açacak" dedi.

155.000 metrekare sergi alanı sunan 2023 CIFTIS'de fiziki katılımla düzenlenecek etkinlikler için 2.400'den fazla işletme kayıt yaptırdı. Çin Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre bu rakamlar önceki fuara göre artış olduğunu gösteriyor.

Bu D'Andrea'nın CIFTIS'e ikinci katılışı. D'Andrea, fuarı Çin'de iş ortamını daha iyi anlamak için bir fırsat olarak görüyor.

D'Andrea, "Geçtiğimiz yılda birçok işletmenin dijitale geçtiğini ve hizmetlerin giderek daha fazla yapay zeka aracılığıyla sağlandığını gördük. Evrilmeye devam ederek bu hızla değişen ortama uyum sağlamamız gerekiyor" dedi.

Asya merkezi Shanghai'da yer alan bir uluslararası hukuk firması olan D'Andrea & Partners Legal Counsel'in kurucusu ve ortağı olan ve yaklaşık 20 yıldır Çin'de yaşayan D'Andrea, Çin'deki hizmet ticaretinin giderek daha küresel hale geldiğine tanıklık ettiğini söylüyor.

D'Andrea, "Artık bir işletmeler ağımız var ve dikey entegrasyonda bulunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda küresel yabancı yatırımcılara yardım sağlıyor ve onların yurtdışına iş yapma ihtiyaçlarına cevap veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'in Shanghai, Beijing ve Shenzhen gibi büyük kentlerinde ofisleri olan bu hukuk firmasının yeni ofisi, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde açılacak. Bu, şirketin Çin'deki 7. hukuk bürosu olacak.

"Suzhou, İtalyan şirketlerinin büyük sanayi gruplarının olduğu bir kent" diye belirten D'Andrea, "2023'ün Çin'in yeniden başlayacağı bir yıl olacağına inanıyoruz. Küresel olarak yatırımda bulunmak isteyenler için daha fazla fırsatlar sunacağını umuyoruz" diye ekledi.

Hukuk firmasının işlerinin Çin'de oldukça hızlı büyüdüğünü kaydeden D'Andrea, bunun nedeninin sadece kendi uzmanlıkları olmadığını, aynı zamanda birçok çok uluslu şirketin Çin'e yatırımlarını sürdürmeyi küresel gelişimlerinin kilit önemdeki bir unsuru olarak görmeleri nedeniyle olduğunu belirtti.

D'Andrea, "Üyelerimiz, Çin'in inovasyon ekosisteminde rol oynamak gerektiğine, bunun için de Çin'de bulunmak gerektiğine inanıyor. Üyelerimiz, Çin'deki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini genişletmeye de istekli" diye konuştu.