2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Beijing'de Gerçekleştirilecek

Dünyanın en büyük ve en kapsamlı hizmet ticareti fuarlarından biri olan Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) bu yıl 2-6 Eylül tarihleri arasında Beijing'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Fuar, 155.000 metrekarelik bir sergi alanını kapsayacak ve telekomünikasyon, bilişim hizmetleri, finansal hizmetler, sağlık ve temizlik hizmetleri ile çevre hizmetleri de dahil olmak üzere çok geniş alandaki konuları kapsayacak. Toplam 75 ülke ve uluslararası kuruluş fuara katılacak ve İngiltere fuarın onur konuğu olacak.

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Shougang Park'ta düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS) basın toplantısı, 13 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Dünyanın en büyük ve en kapsamlı hizmet ticareti fuarlarından biri olan Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) bu yıl 2-6 Eylül tarihleri arasında Beijing'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Pazar günü düzenlenen basın toplantısına göre Çin Ulusal Kongre Merkezi ve Shougang Park'ta gerçekleştirilecek olan fuar, 155.000 metrekarelik bir sergi alanını kapsayacak.

"Açıklık, kalkınmayı getirir; işbirliği ise karşılıklı fayda sağlayan bir gelecek yaratır" temasıyla düzenlenecek 2023 CIFTIS, forumlar, müzakereler ve zirveler dahil olmak üzere 202 farklı etkinliğe sahne olacak.

Beijing Uluslararası Hizmet Ticareti Merkezi Müdür Yardımcısı Zhou Ling, yaklaşan fuarın telekomünikasyon, bilişim hizmetleri, finansal hizmetler, sağlık ve temizlik hizmetleri ile çevre hizmetleri de dahil olmak üzere çok geniş alandaki konuları kapsayacağını söyledi.

Toplam 75 ülke ve uluslararası kuruluş, fuara katılacaklarını şimdiden teyit etti. 70'i aşkın tanınmış işletme ve kurum fuarda başarılarını sergilemeye hazırlanırken, 1.800'den fazla şirket hem fiili hem de çevrimiçi olarak düzenlenecek sergilere katılmaya hazırlanıyor.

2023 CIFTIS'in onur konuğu olan İngiltere, fuar için şimdiye kadarki en büyük heyetini toplayacak.