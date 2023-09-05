2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Başladı

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), açıklık ve işbirliği temasıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Fuar, çeşitli ülkelerden temsilcilerin ürün ve hizmetlerini sergileme ve diğer ülkelerden hizmet sektörü temsilcileriyle etkileşimde bulunma fırsatı sunuyor.

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- "Açıklık, kalkınmayı getirir; işbirliği ise karşılıklı fayda sağlayan bir gelecek yaratır" temasıyla 2-6 Eylül tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS)forumlar, müzakereler ve zirveler de dahil olmak üzere 200'ün üzerinde çeşitli etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Çeşitli ülkelerden temsilciler kendi ürün ve hizmetlerini ziyaretçilerin beğenisine sunarken aynı zamanda diğer ülkelerden hizmet sektörü temsilcileriyle etkileşimde bulunma fırsatı yakalıyor.

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarında (CIFTIS) Myanmar standında yeşim takılarla ilgili bilgi alan insanlar, 4 Eylül 2023.(Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)