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2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Başladı

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Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), açıklık ve işbirliği temasıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Fuarda en son teknolojilerle donatılmış ürünler büyük ilgi görüyor.

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) bu yılki onur konuğu İngiltere. "Açıklık, kalkınmayı getirir; işbirliği ise karşılıklı fayda sağlayan bir gelecek yaratır" temasıyla 2-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuar forumlar, müzakereler ve zirveler de dahil olmak üzere 200'ün üzerinde çeşitli etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

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