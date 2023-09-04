2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Başladı
Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), açıklık ve işbirliği temasıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Fuarda en son teknolojilerle donatılmış ürünler büyük ilgi görüyor.
BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) bu yılki onur konuğu İngiltere. "Açıklık, kalkınmayı getirir; işbirliği ise karşılıklı fayda sağlayan bir gelecek yaratır" temasıyla 2-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuar forumlar, müzakereler ve zirveler de dahil olmak üzere 200'ün üzerinde çeşitli etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Xinhua / Ekonomi