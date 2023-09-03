2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Başladı

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (2023 CIFTIS) Cumartesi günü başkent Beijing'de başladı. "Açıklık, kalkınmayı getirir; işbirliği ise karşılıklı fayda sağlayan bir gelecek yaratır" temasıyla düzenlenen fuar, Çarşamba gününe dek sürecek.

Dünyanın en büyük ve en kapsamlı hizmet ticareti fuarlarından biri olan CIFTIS, bu yıl 155.000 metrekarelik sergi alanıyla Çin Ulusal Kongre Merkezi ve Shougang Park'ta düzenleniyor.