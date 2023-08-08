2023 Çin Uluslararası Dijital Ekonomi Fuarı Hebei'de Düzenlenecek

2023 Çin Uluslararası Dijital Ekonomi Fuarı, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang'da 6-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Fuar, endüstriyel internetin gelişimine odaklanacak ve dijital finans, yapay zeka gibi sektörlere ve uzmanlaşmış işletmelere odaklanacak.

SHİJİAZHUANG, 8 Ağustos (Xinhua) -- 2023 Çin Uluslararası Dijital Ekonomi Fuarı, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang'da 6-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Eyalet yönetiminin enformasyon ofisine göre fuar endüstriyel internetin gelişimine odaklanacak.

Forumlar ve uluslararası işbirliği faaliyetlerinin yer alacağı fuara diğer kurumların yanı sıra önde gelen işletmelerden, girişim sermayesi fonlarından ve araştırma kuruluşlarından yaklaşık 400 kişi davet edilecek.

Fuarda gerçekleştirilecek 30'dan fazla yan forum, dijital finans ve yapay zeka gibi sektörlere ve yeni ve benzersiz ürünler üreten uzmanlaşmış ve sofistike işletmelere odaklanacak.

Fuarda ayrıca Çin'in dijital ekonomisinin gelişimine ilişkin bir rapor da yayımlanacak.