2023 Çin Jiangsu Kültür Ticaret Fuarı Malezya'da Başladı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 2023 Çin Jiangsu Kültür Ticaret Fuarı, tekstil, seramik ve gıda sektörlerinden 100'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirdi.

KUALA LUMPUR, 18 Kasım (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 2023 Çin Jiangsu Kültür Ticaret Fuarı'nda fotoğraf çektiren Malezyalı bir kadın (sağda) ve Çinli bir katılımcı, 17 Kasım 2023.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Cuma günü başlayan 2023 Çin Jiangsu Kültür Ticaret Fuarı, tekstil, seramik ve gıda sektörlerinden 100'ün üzerinde katılımcıyı kendine çekti. (Fotoğraf: Cheng Yiheng/Xinhua)