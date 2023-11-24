2023 Çin Denizcilik Ekonomisi Fuarı Shenzhen'de Başladı

Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde düzenlenen 2023 Çin Denizcilik Ekonomisi Fuarı, denizcilik sektöründeki uluslararası işbirliği ve Çin'in sektördeki son başarılarını sergiliyor. Fuarda, 16 ülkeden 658 işletme ve kuruluş yer alıyor.

SHENZHEN, 24 Kasım (Xinhua) -- 2023 Çin Denicilik Ekonomisi Fuarı Perşembe günü Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde başladı. Fuarda, Çin'in sektördeki son başarıları, en ileri bilim ve teknolojisi ile denizcilik sektöründeki uluslararası işbirliği alanındaki gelişmeler sergileniyor.

"Açık İşbirliği ve Kazan-Kazan Paylaşımı" temasıyla düzenlenen üç günlük fuara, denizcilik alanında faaliyet gösteren 16 ülke ve bölgeden 658 işletme, kurum ve kuruluş katıldı. Çevrimdışı olarak düzenlenen etkinliğe katılım bir önceki yıla göre yüzde 60'ın üzerinde bir artış kaydetti.