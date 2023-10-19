2023 Çin-Alman Otomobil Konferansı Changchun'da Son Buldu

KONUM: Changchun, Çin

1. Etkinlikten çeşitli görüntüler

3. Etkinlikten çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 2023 Çin-Alman Otomobil Konferansı Perşembe günü sona erdi.

Üç gün süren etkinlik boyunca her iki taraftan işletme temsilcileri, iş dünyasından birlik liderleri ve sektör uzmanları daha fazla işbirliği arayışı için endüstriyel kalkınma eğilimi, öncü teknolojiler ve endüstriyel yenilikleri tartıştı.

"Changchun'daki Alman delegasyonu yaklaşık 50 kişiden oluşuyor. Birçok işletme belirli talep ve hedeflerle geldi. Umarım bundan sonraki etkinliklerde herkes Changchun'un endüstriyel özelliklerini daha iyi anlayabilir ve yatırım ve işbirliği için fırsatlar bulabilir."

Konferans sırasında toplam yatırım tutarı 25 milyar yuan (3,42 milyar ABD doları) olan toplam 21 otomotiv sanayi projesi imzalandı.

"Audi FAW Yeni Enerjili Otomobil şirketini kurmadan önce farklı şehirleri derinlemesine değerlendirdik ve sonunda şirketin merkezi ve üretim üssü olarak Changchun'u seçtik. Burada hükümetten güçlü bir destek aldık. Audi FAW Yeni Enerjili Otomobil şirketi aracılığıyla, yeni bir sayfa açmak ve Changchun'u elektrikli ulaşımın merkezi haline getirmek için FAW Group ile birlikte çalışacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV)