2023 Avrasya Ekonomik Forumu Xi'an'da düzenlenecek

2023 Avrasya Ekonomik Forumu, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan Xi'an'da düzenlenecek. Forum, yeni işbirliği fırsatlarının yaratılması ve ortak kalkınmanın teşvik edilmesi temasıyla gerçekleştirilecek. Forumda politika koordinasyonu, finansal işbirliği, ekonomik ve ticari etkileşimler, teknolojik inovasyon, ekolojik koruma ve kültürel ve turistik kalkınma gibi konulara odaklanan 13 paralel oturum da düzenlenecek.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- 2023 Avrasya Ekonomik Forumu, 22-24 Eylül tarihlerinde Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan Xi'an'da düzenlenecek.

Fuar organizatörleri, Cuma günü Beijing'de düzenledikleri basın toplantısında, yeni işbirliği fırsatlarının yaratılması ve ortak kalkınmanın teşvik edilmesi temasıyla düzenlenecek bu yılki foruma, Kuşak ve Yol kapsamındaki ülkelerden hükümet yetkilileri, uluslararası örgütlerin temsilcileri, Çin'deki yabancı büyükelçiler, çok uluslu şirketlerin başkanları ve akademisyenlerin davet edileceğini söyledi.

Xi'an Belediye Başkanı Ye Niuping'e göre bu yılki fuar, Çin'le Avrasya ülkeleri arasında çeşitli alanlardaki alışveriş ve işbirliği yelpazesini daha da genişleterek kamu diplomasisi, politika koordinasyonu ve yatırımın teşvikine yönelik bir platform olarak işlev görecek ve proje ortaklıklarını kolaylaştıracak.

Ana foruma ek olarak bu yılki fuarda politika koordinasyonu, finansal işbirliği, ekonomik ve ticari etkileşimler, teknolojik inovasyon, ekolojik koruma ve kültürel ve turistik kalkınma gibi konulara odaklanan 13 paralel oturum da düzenlenecek.

Üç gün sürecek forumun yanı sıra bir emtia fuarı da düzenlenecek.

Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde önemli bir ekonomik işbirliği mekanizması olan Avrasya Ekonomik Forumu, 2005 yılından bu yana iki yılda bir gerçekleştiriliyor.