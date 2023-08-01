Remed Etikhat tarafından hazırlanan rapora göre, çalışanların yüzde 16,9'u iş yerindeki ayrımcılıktan şikayet etti. En çok bildirimde bulunan konu başlıkları ise çalışma saatleri ve izin haklarıyla ilgili haksız uygulamalar ve hakaret ve küçük düşürücü davranışlar oldu. Rapor ayrıca iletişim kanalları ve bildirimlerin anonimlik tercihleri hakkında da bilgi veriyor.

Şirketlere danışmanlık hizmeti veren Remed Etikhat tarafından yıl boyunca perakende, üretim, hızlı tüketim, hizmet sektörlerinde ve grup şirketlerinde faaliyet gösteren kurumların paydaşları tarafından iletilen bildirimlerin analizi sonucunda hazırlanan 2023 1'inci Yarıyıl Kurumsal Etik Trendleri Raporu yayınlandı. Buna göre, çalışanların yüzde 16,9'u iş yerindeki ayrımcılıktan şikayet etti.

En çok bildirimde bulunan konu başlıklarının ikinci sırasında yüzde 13,4 ile çalışma saatleri ve izin haklarıyla ilgili haksız uygulamalar bulunuyor. Son olarak çalışanların memnun olmadığı diğer bir konu ise yüzde 9,6 ile hakaret ve küçük düşürücü davranışlar olarak raporda yer aldı. Farklı konulardan yapılan şikayetlerin oranı ise yüzde 60,1 olarak belirlendi.

ÇALIŞANLAR KİMLİKLERİNİN GİZLİ KALMASINI TERCİH EDİYOR

2023 yılının ilk yarısında gerçekleşen bildirimlerde en çok kullanılan iletişim kanalı yüzde 46,9 ile web sitesi oldu. Web sitesi üzerinden yapılan bildirimleri, yüzde 35,5 ile telefon bildirimleri takip ederken; üçüncü sırayı yüzde 17,6 ile e-posta bildirimleri yer alıyor. Bu yılın ilk yarısında yüzde 43,8'i kimliklerini açık bir şekilde paylaşırken, geri kalan yüzde 56,2'lik kesim ise kimlik bilgilerinin anonim kalmasını tercih ediyor.

Rapora göre en çok bildirim yapılan sektörlere bakıldığında ilk sırayı yüzde 63,9 ile perakende sektörü aldı. Perakende sektörünü yüzde 12,3 ile grup şirketler izlerken, bu dönemde en az bildirim yüzde 3,9 ile hizmet sektörü çalışanları tarafından gerçekleştirdi.

"DÜNYADAKİ ŞİRKET İÇİ MEMNUNİYETSİZLİK VE SUİSTİMALLERİN FATURASI 3,6 MİLYAR DOLAR"

Raporun sonuçlarını değerlendiren Remed Etikhat Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Begüm Akçal, "Şirketlerde çalışanların memnuniyetsizliğinin devam etmesi ve doğru bir eleman tercihi yapılmaması bütün olarak insan kaynakları sistemini ve departmanların performansını olumsuz yönde etkileyecektir. Çalışan memnuniyeti ve buna paralel olarak yaşanabilecek suistimallerin önüne geçmek için doğru bir insan kaynakları politikası izlemek çok önemli. Şirket içinde yapılan suistimaller, şirket sahiplerinin, yöneticilerinin, hissedarların ve yatırımcıların en büyük problemleri arasında geliyor. Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği ACFE'nin 2022 yılında yapmış olduğu çalışmadan 133 ülkeden toplanan şirket içi suistimal vakalarının yarattığı toplam zarar 3,6 milyar dolar. Rakama baktığımızda bu önemli bir kayıp olarak dikkat çekiyor" dedi.

"ETİK BİR ÇALIŞMA SİSTEMİ OLUŞTURULMAZSA MARKA OLUMSUZ ETKİLENİR"

Akçal, "Biz Remed Etikhat olarak çalışmalarımızı yaparken sadece çalışanlar açısından bakmıyoruz. Şirket içerisinde çalışanlar için doğru politikalar uygulamanın yanı sıra bağımsız bir kuruluştan etik süreç danışmanlığı almanın, şirket içi suistimallerin önüne geçmesi noktasında yararlı olduğunu görüyoruz. İş ve davranış kurallarını içeren etik kodun oluşturulması ve uygulanması sadece insan kaynakları departmanlarını ilgilendiren bir konu değil. Bu sistemin verimli ve çok yönlü çalışması için uyum, hukuk, kurumsal iletişim ve idari departmanların sürece katkıda bulunması gerekiyor. Gelen bildirimlerin yarısından fazlası şirket çalışanlarının verdiği ihbarlardan oluşuyor. Çalışanların şirketlerinden memnuniyetsizlikleri, şirket içinde yaşanan etik dışı durumlarda tespit ettiğimiz vakaların yarısı şirket içi kontrol mekanizmalarının eksik olmasından kaynaklanıyor. Şirket içinde etik bir çalışma sistemini oluşturmadığınız taktirde bu marka ve itibar yönetimini olumsuz yönde etkileyecektir" diye konuştu.