realme, belirlediği stratejilerle, küresel olarak GT Serisi satışlarını geçen yıla kıyasla yüzde 550 artırdı.

realme'den yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı, realme için güçlü başladı. Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC), dünya çapında lansmanı yapılan realme GT 2 Serisi, teknoloji hayranları ve medyadan büyük ilgi gördü.

Cihaz, kullanıcılara birinci sınıf bir mobil deneyim sunmak için modern teknolojilere sahip bulunurken, kullanıcılar tarafından heyecanla karşılandı.

GT 2 Serisi, realme'nin şimdiye kadarki en özel amiral gemisi olarak nitelendirilirken, sadece teknoloji takipçileri tarafından değil, aynı zamanda Digital Trends, XDA, WIRED ve gibi teknoloji alanında öncü olan medya kuruluşları tarafından "MWC'nin En İyisi" ödülüyle onaylandı.

Bu büyüme aynı zamanda realme GT NEO Serisi, özellikle de yeni piyasaya sürülen realme GT NEO 3 ile güçlü bir şekilde desteklendi.

16 binden fazla takipçi, cihazları ilk satın alanlar arasında olmak için Avrupa genelinde mağazaların önünde sıraya girdi

realme, en hızlı büyüyen akıllı telefon markası olmakla beraber, gelecek hedefleri arasında teknolojiyi modern kültürlerle harmanlamayı en büyük amaçlarından biri haline getirdi.

Şirketin, teknoloji ve yaşam standartları arasındaki dengeyi sağlamak ve daha da farklı bir boyuta taşımak amacıyla yürüttüğü çalışmalar GT 2 Serisi ile karşılık bulurken, serinin daha yakından tanınması için Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya dahil olmak üzere, Avrupa'daki altı ülke ve 13 şehirde pop-up mağazalar açıldı.

16 binden fazla takipçi, cihazları ilk satın alanlar arasında olmak için Avrupa genelinde mağazaların önünde sıraya girdi.

Satın alım öncesi GT 2 Serisi'ni deneyimleme şansına sahip olan kullanıcılar, GT 2 ve GT 2 Pro'yu tüm detaylarıyla gözlemledi. realme GT 2 Pro, tasarımı ve malzeme kalitesiyle üst düzey akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirip, realme'nin güçlü oyuncularından biri haline geldi.

GT 2 Pro, 10 bin saatin üzerinde renk testinden titizlikle geçti

Açıklamada yer alan bilgiye göre, realme GT 2 Pro, dünyanın ilk 150 derece ultra geniş kamerasıyla kullanıcılarına dar alanlarda bile fotoğraf çekmeyi çok kolay hale getiriyor.

Ayrıca, çevre için sürdürülebilirlik odaklı sırt tasarımı ile GT Serisi'nin modaya uygun görünümlü yüzü olan GT 2 Pro, 10 bin saatin üzerinde renk testinden titizlikle geçti.

Buna ek olarak realme, hem dayanıklılık hem de estetik açıdan çekicilik sağlayan biyopolimer adı verilen yenilenebilir kaynaklardan elde edilen bir malzeme keşfetti.

Bu nedenle, GT 2 Serisi, cam veya metal malzemelere kıyasla üretimden kaynaklanan karbon emisyonlarını yüzde 35,5 azaltarak, tüm arka paneli için biyopolimer kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu olarak öne çıkıyor.

Telefonun ambalajında kullanılan plastik yüzdesi de yüzde 21,7'den yüzde 0,3'e düşürülerek cihazın karbon ayak izi düşürüldü.