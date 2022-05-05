2022 Ocak- Nisan döneminde gerçekleşen 33,2 milyar dolarlık ithalat artışının 20,7 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de doğalgaz ve ham petrol ithalatındaki yükselişten kaynaklandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi