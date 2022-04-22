2022'nin ilk 3 ayında kurulan şirket sayısında artış

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022'nin ilk 3 ayında, 2021'in ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısının yüzde 1,2, kurulan kooperatif sayısının yüzde 9,8 arttığını, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının yüzde 19,7 azaldığını açıkladı.

TOBB, 2022 yılı mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022'nin ilk 3 ayında, 2021'in ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 9,8 arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,7 azaldı.

Mart 2022'de kurulan 1742 yabancı ortak sermayeli şirketin 941'i Türkiye, 117'si İran, 64'ü Rusya Federasyonu ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 1742 yabancı ortak sermayeli şirketin 165'i anonim, 1577'si limited şirket olarak oluştu. 2022 yılında kurulan şirketlerin 652'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 255'i gayrimenkul acenteleri ve 219'u işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,3'i yabancı sermayeli ortak payını oluşturmakta.