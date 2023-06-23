2022'de Girişimlerin Ürettikleri Ürünlerin Satış Değeri 8,9 Trilyon TL Oldu

TÜİK, 2022 yılına ilişkin sanayi ürün istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de 2022 yılında 1 milyon 119 bin 615 otomobil, 10 milyon 3 bin 696 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 254 milyon 120 bin 95 ton hazır beton, 1 milyon 409 bin 755 kombi (hermetik), 10 milyon 869 bin 892 güneş pili ve 399 bin 272 motosiklet üretildi. Satış değerinin yüzde 12,8'ini ana metal sanayi ürünleri oluştururken; yüzde 12,7 ile gıda sanayi ürünleri, yüzde 7,8 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 7,5 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.