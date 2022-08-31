2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçıların 4,5 aydır hasretle bekledikleri "2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve balıkçılar tarafından 31 Ağustos Çarşambayı 1 Eylüle bağlayan gece İstanbul Sarıyer Kireçburnu Balıkçı Barınağında dualarla açılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçıların 4,5 aydır hasretle bekledikleri "2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve balıkçılar tarafından 31 Ağustos Çarşambayı 1 Eylüle bağlayan gece İstanbul Sarıyer Kireçburnu Balıkçı Barınağında dualarla açılacağını açıkladı. Marmara, Karadeniz ve Ege denizine kıyı bulunan illerimizde de aynı gün benzer nitelikte açılış etkinlikleri düzenleneceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu" Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ve balıkçılar tarafından 31 Ağustos Çarşambayı 1 Eylüle bağlayan gece İstanbul Sarıyer Kireçburnu Balıkçı Barınağında dualarla açılacak. Marmara, Karadeniz ve Ege denizine kıyı bulunan illerimizde de aynı gün benzer nitelikte açılış etkinlikleri düzenlenecek.

Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar vira bismillah diyerek Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 16 Eylül'de denizlere açılacaklar. Tüm denizlerimizde bu avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibari ile sona erecek.

Küçük ölçekli avcılık yapan kıyı balıkçılarımız ise getirilen düzenlemelere uymak şartı ile avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabilecekler.

Geçtiğimiz 2021-2022 su ürünleri av sezonu avcılık yoluyla üretimin yarısından fazlasını oluşturan hamsi ve boğazımızın geleneksel balığı olan lüfer açısından verimli ve bereketli geçmişti. Bu av sezonunda da yapılan araştırmalar, edinilen bilgiler ve öncü göstergeler başta palamut, hamsi ve lüfer avcılığının verimli geçeceğine işaret etmekte.

Açılış programında geleneksel hale gelen Bakan Kirişci tarafından denize Bakanlık tarafından üretilen kalkan, levrek ve mersin balığı yavruları bırakılacak.

2019-2020 yılı sezon açılışında bundan 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilerek yasalaşan Su Ürünleri Kanunu Değişikliği ile özellikle yasadışı balıkçılıkla mücadelede denetime yetkili tüm kurum ve kuruluşların elleri çok güçlenmişti. Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten bu güne geçen 30 aylık dönemde daha önce yasal olarak el konulması mümkün olmayan ruhsatsız yasadışı olarak avcılık yapan 469 gemiye el konulmuştur. Bu yolla yasadışı avcılıkla mücadele edilerek balığın ve kurallara uygun avcılık yapan dürüst balıkçıların haklarının korunması sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı su ürünleri avcılığında balıkçıların uyması gereken; tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçlarıyla ilgili yasak, sınırlamalar ile yükümlülükler getirmekte. Balıkçıların özellikle balıkların üreme ve büyüme özellikleri dikkate alınarak getirilen bu düzenlemelere uygun avcılık faaliyetinde bulunmaları, hem kendi menfaatleri hem de kaynaklarımızın sürdürülebilir işletimi bakımından önem taşımakta.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bakanlığımız tarafından balıkçılara verilen, kırsal kalkınma yatırımları desteklemeleri çerçevesinde; soğuk hava depolarına, balık işleme ve muhafaza tesislerine sağlanan hibe ve Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerince gemilerin modernizasyonu için kullandırılan faiz indirimli krediler devam etmektedir. Ayrıca 2004 yılından itibaren tüm hükümetlerimiz döneminde balıkçılarımıza verilen ÖTV'siz yakıt desteği de devam edecektir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2022 yılını Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı ilan etmiştir. Bu yılın temasına uygun olarak ülkemizde de küçük ölçekli balıkçıların faydasına olacak kararlar alınmış olup 12 metreden küçük balıkçı gemisi sahiplerine verilen Bakanlığımız desteklemeleri önümüzdeki yıllarda yaklaşık 4 kat artırılarak devam ettirilecektir.

Balıkçılarımız tarafından bin bir emek ve zahmetle üretilen ve insan beslenmesinde özellikle çocukların gelişiminde, erişkin insanların sağlıklarının korunmasında ve sürdürülmesinde sayısız faydaları olan su ürünlerinin, bu sezonda da halkımızın bol bol tüketmesini tavsiye ediyoruz.

Vira Bismillah diyerek açılışı yapılacak olan 2022-2023 su ürünleri avcılık sezonunun balıkçılarımızın için kazasız, belasız geçmesini, avcılığın bol ve bereketli olmasını diliyoruz." - ANKARA