2022/2023 Fındık İhracat Sezonunda 1,4 Milyar Dolar Döviz Girdisi Sağlandı

Türkiye'de 1 Eylül 2022 tarihinde başlayan 2022/2023 fındık ihraç sezonunun 9 aylık döneminde ülkemizden yapılan fındık ihracatı 243 bin 460 Ton'a ulaşarak karşılığında 1 Milyar 462 Milyon 345 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, 9 aylık dönemde ülkemizden 118 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek en çok ihracat yapılan ilk 3 ülkenin Almanya, İtalya ve Fransa'nın olduğunu hatırlattı.

Türkiye'de 1 Eylül 2022 tarihinde başlayan 2022/2023 fındık ihraç sezonunun 9 aylık (1 Eylül 2022-31 Mayıs 2023) döneminde ülkemizden yapılan fındık ihracatı 243 bin 460 Ton'a ulaşarak karşılığında 1 Milyar 462 Milyon 345 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, 9 aylık dönemde ülkemizden 118 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek en çok ihracat yapılan ilk 3 ülkenin Almanya, İtalya ve Fransa'nın olduğunu hatırlattı. Cirav, 2023 yılının ilk 5 ayında ise 113 bin 129 ton fındık ihracatı yapıldığını ve karşılığında da 722 Milyon 638 Bin dolar tutarında döviz girdisi sağlandığını belirtti.

Mehmet Cirav, gerek ülkemizde ve gerekse ihraç pazarlarının bir çoğunda enflasyonist baskıların devam etmesi nedeniyle, talep daralmasının ister istemez ihracat rakamlarına da yansıdığına vurgu yaparak yeni dönemde kurulacak hükümetimizden özellikle kurdaki baskılamanın kaldırılarak ihracatçıya rekabet imkanı kazandırılması ve ihracatçıya uygun fiyat ve uygun vade yapısından finansman imkanlarına erişimde kolaylık sağlanmasını talep etti. - TRABZON