2021'de 'Ölü' Kripto Para Birimleri Rekor Kırdı

CoinGecko tarafından yapılan araştırmaya göre, 2021 yılında 3 bin 322 kripto para birimi 'ölü' olarak listelendi. Bu durum, kripto para birimlerinin terk edilme oranının diğer yıllara göre daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Kripto para odaklı veri toplayıcısı CoinGecko tarafından terk edilen kripto para birimlerine ilişkin yürütülen araştırmada, 2014-2022 yıllarında 'ölü' olarak adlandırılan kripto para birimlerinin toplam sayısının 7 bin 368 olduğu tespit edildi. 3 bin 322 kripto para biriminin 'ölü' olarak listelendiği 2021 yılı, diğer yıllara göre öne çıktı. Araştırma, platformda listelenen ve süreç içinde listelemeden çıkarılan veya deaktif olarak belirlenen kripto para birimleri üzerinden yapıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Türkiye Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Kutluhan Akçın, "Ekosistemin genişlemesi, yeni teknolojilerin geliştirilmesi gibi faktörler, blokzinciri üzerinde yeni bir kripto para birimi altyapısı geliştirmeyi olanaklı kıldı. Bu üretim hızı piyasayı süratle büyütse de geliştirilen kripto paraların büyük bir bölümü de zamanla terk edildi" dedi.

"TİCARİ İŞLEME KONU OLMAYAN KRİPTO PARA BİRİMLERİ LİSTELERDEN ÇIKARILABİLİYOR"

CoinGecko gibi platformların piyasayı anlamak açısından önemli kaynaklar olduğunu belirten Akçın, "Örneğin 2 aylık bir süreçte herhangi bir ticari işleme konu olmayan kripto para birimleri listelerden çıkarılabiliyor. Diğer yandan bazı kripto para projelerinin dolandırıcılık, hile gibi amaçlarla üretildiği, zaman içinde anlaşılabiliyor ve bu projeler 'ölü' kripto para birimleri arasında anılmaya başlanıyor. Projeyi geliştiren ekiplerin topluluklarıyla iletişimi sürdürmesi, geliştirme faaliyetlerine devam etmesi ve yenilikler duyurması da kriterler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"BOĞA DÖNEMLERİNDE GELİŞTİRİCİLER HIZLA YENİ PROJELER DEVREYE ALABİLİYOR"

Kripto para piyasasında son 'boğa' piyasasının Kasım 2020'de başladığını söyleyen Akçın, "Boğa piyasası dönemleri, yatırımcı ilgisinin ve risk iştahının yüksek olduğu, piyasadaki ticaret hacimlerinin yükseliş gösterdiği dönemlerdir. Böyle zaman dilimlerinde geliştiriciler de hızla yeni projeler devreye alabiliyor. Örneğin 2021'de, 8 binden fazla kripto para birimi listelendiği biliniyor. Fakat aynı dönemde bu projelerin yüzde 40'ının devre dışı bırakıldığı, CoinGecko listelerinden çıkarıldığı görülüyor. 3 bin 300'den fazla kripto para biriminin liste dışı edildiği 2021, 'ölü' kripto para birimlerin rekor yılı. Bu açıdan bir anomali yılı olarak adlandırılıyor. İnternet sitelerine erişilemeyen, sosyal medya hesaplarında veya topluluk ağlarında paylaşım görülmeyen, ticaret hacmi üretemeyen, kripto para borsalarında listelenmeyen kripto paralar, hızlıca geri planda kalarak unutuluyor" diye konuştu.