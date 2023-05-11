'20 YENİ PROJE İLE 50 MİLYON LİRA HİBE SAĞLANACAK'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta muhtarlar toplantısının ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) IPARD projeleri sözleşme imza törenine katıldı. Törende Bakan Kirişci, IPARD programları kapsamında bugüne kadar, tamamlanan 24 bin 102 projeye toplam 19,4 milyar lira hibe ödediklerini, bu desteklerle de toplam 41,2 milyar lira tutarında yatırımın hayata geçtiğini belirtti. Bu yatırımların 92 bin kişiye de istihdam sağladığını ifade eden Kirişci, şunları söyledi:

Bakan Kirişci, daha sonra Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ve Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile birlikte projeleri kabul edilen yatırımcılara hibe çeklerini teslim edip başarılar diledi.