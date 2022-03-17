20 kadın girişimci "İyi İşler"den mezun oldu

Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ortaklığıyla gerçekleştirilen "İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nın 5. dönemi tamamlandı.

Boyner Grup'un 2015'te başlattığı ve 2018 yılından bu yana Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle gerçekleştirdiği İyi İşler Programı, 2022 mezunlarını verdi.

Tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "İyi İşler" projesinin 2022 döneminde 20 kadın girişimci, 9 hafta süren eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

"İyi İşler Programı, Boyner Grup'un toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemin bir yansıması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, İyi İşler Programı'nın Boyner Grup'un toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemin bir yansıması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İyi İş, geçmişten beri iş yapma felsefemizi tanımlıyor ve değerlerimizi temsil ediyor. Çalışanlarımız için insan onuruna yakışır 'iyi iş ortamları' sağlamaya, müşterilerimize temiz ve sorumlu üretimle 'iyi ürün' sunmaya ve tabii ki kendi ekosistemimiz başta olmak üzere ekonomik kalkınma için üretici firmalara 'iyi örnek' olmaya, onların da çalışma standartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. 'İyi İşler' tüm bunları bir araya getiren bir proje. Gelişiminin peşine düşen, yarattığı etkiyi büyütmek isteyen kadın girişimcileri görmek umut verici. Bu yıl programdan mezun olan 20 kadın girişimciyi tebrik ediyor, başarılarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

"İyi İşler"den mezun olan kadınların, ürünlerini Morhipo'da yer alan "İyi İşler Dükkan"da müşterileri ile buluşturma fırsatı bulduğunu aktaran Boyner, "İyi İşler Dükkan ile kadın girişimcilerin en önemli ihtiyacı olan pazara erişim konusunda onlara destek olurken, iyi işler üreten kadın girişimciler de 'iyi' süreçlerle üretilen 'iyi' ürünleri Morhipo müşterilerimize sunarak bize çok önemli bir katkı sağlıyorlar." ifadesini kullandı.

"Sürdürülebilirliği ve yarattığı dönüşüm ile örnek bir proje"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem de 5 yaşında olan İyi İşler Programı'nın sürdürülebilirliği ve yarattığı dönüşüm ile örnek bir proje olduğunu düşündüğünü aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Programa bu yıl 20 kadın girişimci katıldı ve bu 5 senede toplamda 92 kadın girişimci mezun oldu. Bu program ile kadın girişimcilere pazarlamadan liderliğe, iletişimden hukuka, finanstan dijitalleşmeye, işi büyütmekten yeni pazarlara açılmaya kadar pek çok konuda alanının uzmanı olan başarılı kadın girişimciler tarafından bilgi ve mentorluk desteği verdik. Programın katılımcısı kadın girişimcilerin ürünlerini Morhipo'daki 'İyi İşler Dükkan' üzerinden tüketici ile buluşturduk. Kadın girişimcilerin güçlendirilmesi için yapılması gereken işte bu kadar basit aslında. Programın yeni doğacak projelere ilham olmasını diliyorum."