20. Çin-ASEAN Fuarı Nanning'de Başladı

20. Çin-ASEAN Fuarı, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de başladı. Fuarda, dijital, akıllı ve düşük karbonlu teknolojilerde uzmanlaşmış Çinli şirketlerin yanı sıra ASEAN ülkelerinden birçok marka da yer alacak.

NANNİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- 20. Çin-ASEAN Fuarı, Cumartesi günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de yaklaşık 2.000 işletmenin katılımıyla başladı.

Bu rakam, 1.653 işletmenin katıldığı geçen yılki fuara göre yüzde 20'ye yakın bir artışı temsil ediyor.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, bu yılki etkinliğe Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 10 üyesinden çok sayıda markanın yanı sıra, dronelar ve çevre koruma ekipmanları da dahil olmak üzere dijital, akıllı ve düşük karbonlu teknolojilerde uzmanlaşmış birçok Çinli şirketin katılacağını söyledi.

Dört gün sürecek etkinlik boyunca Çin-ASEAN işbirliğinin ele alınacağı ve e-ticaret, çevre koruma, mavi ekonomi ve diğer alanlara odaklanacak 19 forum düzenlenecek.

Bu yıl, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10'uncu ve Çin-ASEAN Fuarı'nın 20'nci yıldönümü kutlanıyor.

İlki 2004 yılında düzenlenen Çin-ASEAN Fuarı, ASEAN işletmelerinin Çin pazarına giriş yapmaları için aktif bir platform oluşturdu.