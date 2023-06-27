Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda 2 yaşındaki simental sığırı (tosun), 1 ton ağırlığı ve sakin yapısıyla satışa çıktı. Hayvan pazarında vatandaşların ilgi odağı olan tosun, 2 yılda tam 4 ton yem tüketti, 1 ton kilo aldı. Sur ilçesinde yer alan Canlı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor. Bayrama saatler kala kurbanlıkların satışı devam ediyor. Pazarın en ağır sığırı olan simental cinsi tosun, 2 yaşına kadar 4 ton yem tüketerek, 1 ton kiloya ulaştı. Pazara gelip kurbanlık almak isteyen vatandaşların dikkatini çeken simental sığırı 120 bin liradan alıcısını bekliyor.

2 yılda tam 4 ton yem yedi...1 ton kiloyla alıcısını bekliyor

1 tonluk tosun 120 bin liradan alıcısını bekliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda 2 yaşındaki simental sığırı (tosun), 1 ton ağırlığı ve sakin yapısıyla satışa çıktı. Hayvan pazarında vatandaşların ilgi odağı olan tosun, 2 yılda tam 4 ton yem tüketti, 1 ton kilo aldı.

Sur ilçesinde yer alan Canlı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor. Bayrama saatler kala kurbanlıkların satışı devam ediyor. Pazarın en ağır sığırı olan simental cinsi tosun, 2 yaşına kadar 4 ton yem tüketerek, 1 ton kiloya ulaştı. Pazara gelip kurbanlık almak isteyen vatandaşların dikkatini çeken simental sığırı 120 bin liradan alıcısını bekliyor.

Kocaköy ilçesinde beslediği sığırı Hayvan Borsası'na getirerek satışa çıkardığını ifade eden Mustafa Yılmaz, sığırın yediği yemlerle fazla kilo aldığını dile getirdi.

Kurbanlığın 2 yaşında olduğunu belirten Yılmaz, "Sığırımızı 3 günlükken evde beslemeye başladık. Şimdi de zamanı geldiği için Diyarbakır'daki hayvan pazarına getirdik. Sığırımızın kilosu 1 ton olmaktadır. Şu an fiyatı 120 bin lirayla satıştadır. Belirlediğimiz fiyat ne düşük ne de yüksektir. 2 senede hayvanımız yaklaşık 4 ton yem yedi. Yediği yemlerle bayağı büyük oldu" dedi.