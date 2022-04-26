'2. Üniversite Öğrenci Kulüpleri Sınai Mülkiyet Zirvesi' düzenlendi

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Geçiş Ülkeleri ve Gelişmiş Ülkeler Direktörü Habip Asan, örgütün farklı alanlarda çalışmalar yaptığını belirterek, "Geleceğin dünyasıyla ilgili daha yeşil bir çevre, üniversite araştırmalarının desteklenmesi için projeler WIPO tarafından yürütülmektedir." dedi.

Asan, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından çevrim içi düzenlenen "2. Üniversite Öğrenci Kulüpleri Sınai Mülkiyet Zirvesi"nin açılışında konuştu.

WIPO hakkında bilgiler veren Asan, örgütün farklı ülkelerde bölgesel ofisler açtığını ve bunların WIPO ile ilgili tanıtım faaliyetleri yürüttüğünü söyledi. WIPO'nun yakın zamanda 3 ülkede daha ofis açacağını anlatan Asan, " Türkiye'de ofis açılacak aday ülkelerden birisi." ifadesini kullandı.

Asan, örgütün hükümetlere, iş dünyasına inovasyon ve yaratıcılığın yeşermesi için fikri mülkiyetin promosyonunu yapan uzman kuruluşlardan birisi olduğunu anlattı.

WIPO'nun, ekonomik olarak güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Asan, gelirlerinin yüzde 5'inin üye ülkelerden sağlandığını, yüzde 95'inin ise örgüt tarafından üretildiğini anlattı.

WIPO'nun gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler için bir gelişme ajandası olduğunu ifade eden Asan, "Burada 45 tane ayrı hedef var. Bu ülkelerde fikri mülkiyet altyapısını gelişmesi için çeşitli projeler ve programlar var. Türkiye'de bu komite çalışmalarına yoğun şekilde katılıyor. Ayrıca geleceğin dünyasıyla ilgili daha yeşil bir çevre, üniversitelerin araştırmaların desteklenmesi için projeler örgüt tarafından yürütülmektedir." diye konuştu.

Asan, gençlerden, WIPO gibi Birleşmiş Milletler örgütlerini bir kariyer olarak görmelerini ve onların çalışmalarını takip ederek imkanlarından yararlanmalarını istedi.

"Öğrencilerimiz fikri mülkiyet haklarının faydalarını keşfetmeli"

TÜRKPATENT Başkan Vekili Cemil Başpınar, kurum olarak WIPO ile iyi düzeyde seyreden ilişkileri üst seviyeye çıkararak ülkenin sınai mülkiyet sistemini geliştirmek ve güçlendirmek istediklerini söyledi.

Teknolojik gelişmeler ve yenilikçi faaliyetlerin dünyada ekonomik büyümenin ve küresel rekabetin yönünü belirleyen başlıca unsurlar haline geldiğini belirten Başpınar, "Yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi dijital teknolojilerde adeta patlama yaşanıyor. Hızla büyüyen ve gelişen bu teknolojiler, küresel ekonomik düzeni dönüştürmenin yanı sıra pek çok yeni fırsatı da beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Başpınar, ülkelerin bu fırsatlardan etkin şekilde yararlanmalarının yolunun, sahip oldukları genç nüfus potansiyelini nitelikli insan kaynağına dönüştürmelerinden geçtiğini dile getirerek, dünyada 15-24 yaş aralığında yaklaşık 1,2 milyar genç insanın yaşadığının tahmin edildiğini ifade etti.

Avrupa İstatistik Ofisi ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin 15-24 arası yaş grubuna mensup yaklaşık 13 milyon genç nüfusla Avrupa'nın en genç ülke olduğuna dikkati çeken Başpınar, "Gençlerimiz, sahip oldukları yenilikçi bakış açıları, enerjileri, merakları ve yaratıcılıklarıyla tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de değişimin ve yeniliğin baş aktörleri konumundalar. Gençlerimizin, yeniliklerin korunmasını ve sürekliliğini sağlayan fikri mülkiyet haklarıyla ilgili belirlenecek tüm politikaların ve stratejilerin merkezinde olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Başpınar, Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nün bu yılki temasının "Fikri Mülkiyet ve Gençlik: Daha İyi Bir Gelecek İçin İnovasyon" olarak belirlendiğini ifade ederek, farklı etkinliklerle bugünün kutlandığını bildirdi.

TÜRKPATENT'in, Türkiye'de sınai mülkiyet haklarına ilişkin tescil faaliyetleri gerçekleştirerek, ülkenin yenilik kapasitesini ve fikri mülkiyet havuzunu geliştirdiği anlatan Başpınar, "WIPO'nun yayımladığı Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre Türkiye, ulusal düzeyde patent başvurularında dünyada 14'üncü, marka başvurularında 7'nci ve tasarım başvurularında 4'üncü sırada yer alıyor." diye konuştu.

Başpınar, üniversite öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, öğrencilerde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak amacıyla ulusal düzeyde "Patentle Türkiye" adıyla buluş patent başvurusu yapma yarışması gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının, gerek mesleki kariyer anlamında gerekse yeni girişim imkanları sağlama potansiyeliyle üniversite gençliği için önemli ve değerli fırsatlar barındıran bir alan olduğunu kaydeden Başpınar, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle teknoloji tabanlı girişimlerin ve startupların, finansmana ve yatırımcılara erişimi noktasında kullanabilecekleri en önemli araçlardan bir tanesi. Onun için üniversite öğrencilerimizin fikri mülkiyet haklarının potansiyel faydalarını keşfetmelerini istiyoruz. Üniversite öğrencileri ve birlikleriyle yakın iş birliği ve temas içinde çalışmak istiyoruz. Hala yürütmekte olduğumuz çalışmaları yeni yaklaşım ve yöntemlerle geliştirmek istiyoruz. Zirvemiz bu anlamda önemli."

Zirvede WIPO Genel Direktörü Daren Tang'ın "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" video mesajı da izletildi.