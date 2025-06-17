2. Uluslararası Çikolata Festivali İstanbul'da Başlıyor

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19-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 2. Uluslararası Çikolata Festivali, çikolata ve kahve tutkunlarına çeşitli deneyimler sunacak ve çikolatayı sanatın merkezi haline getirecek.

2. Uluslararası Çikolata Festivali, 19-21 Eylül'de kültür, sanat ve lezzetin başkenti İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Çikolata Festivali'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik çok sayıda deneyime ev sahipliği yapacak. Festival, sadece bir lezzet şöleni olmanın ötesine geçerek, çikolatayı sanatın ve yaratıcılığın kalbine taşımayı planlıyor.

Festival, "Dünyanın en tatlı etkinliği" ünvanını haklı çıkaracak zengin içeriğiyle çikolata tutkunlarını ağırlarken, dünyanın en büyük ikilemi olarak nitelendirilen "Bitter mi, Sütlü mü?" sorusuna odaklanacak.

Çikolatanın ayrılmaz eşlikçisi kahveler de festivalde yerini alacak. Özel kahve kavurucularının katılımıyla, çikolataya eşlik edecek en iyi kahve çeşitleri de etkinlik kapsamında katılımcılara sunulacak.

Çok sayıda atölye ve etkinliğe ev sahipliği yapacak ve 3 gün sürecek etkinliğin biletleri Biletix ve Passo'da satışa sunuldu.

Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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