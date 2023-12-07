2. Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası Başladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle düzenlenen '2. Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası' Mersin'de başladı. Turnuvada açık kategori, 8 yaş altı ve 12 yaş altı olmak üzere üç ayrı kategoride toplam 832 sporcu yarışıyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle düzenlenen "2. Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası" Mersin'de başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, turnuvada açık kategori, 8 yaş altı ve 12 yaş altı olmak üzere üç ayrı kategoride toplam 832 sporcu yarışıyor.

Tarsus, Silifke ve Bozyazı ilçelerinde 2 Aralık'ta başlayan turnuva elemeleri, 9-10 Aralık'ta Erdemli ve Anamur'da devam edecek.

Finale kalan sporcular, 16 Aralık'ta TSF Mersin Satranç Merkezi'nde düzenlenecek finalde şampiyonluk için yarışacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla 22-27 Kasım'da Ankara'da düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası"nın şampiyonu Ediz Gürel, turnuvanın özel konuğu olacak. Turnuvaya katılan sporcularla gösteri maçı yapacak Gürel'in, düzenlenecek söyleşide deneyimlerini paylaşması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, geçen yıl düzenlenen turnuvada olumlu değerlendirmeler alındığını belirterek, "İlgi gören turnuvayı bu yıl da devam ettirmekten dolayı mutluyuz. Bu turnuvanın uzun yıllar devam etmesini ve geleneksel hale gelmesini hedefliyoruz. Satranç tahtasındaki tüm hamlelerinde sporcularımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.