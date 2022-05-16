2 milyon turist hedefleyen Pamukkale, Çinli misafirlerini bekliyor - Haberler

Türkiye'de 12 ay boyunca sürdürülebilir turizmin yapıldığı ender yerlerden birisi olan beyaz cennet Pamukkale, 2 yıl süren pandeminin ardından yerli ve yabancı turistlerde ziyaretçi sayısı artmaya başladı. Geçtiğimiz yılın ilk 4 ayında 90 bin kişiyi ağırlayan Pamukkale, son 4 ay içerisinde 240 bin turisti ağırlamasıyla 2022 yılı hedefi 2 milyonun üzerinde belirlendi.

Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale travertenleri pandemide belli bir süre ziyaretçiye kapatılmıştı. Aradan geçen 2 yılın ardından beyaz cennette yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturmaya başladı. Pamukkale, 2021 yılının ilk 4 ayında 90 bin kişiyi ağırlarken toplamda 1,2 milyon kişi ziyaret etti. Beyaz cennet 2022 yılının ilk 4 ayında sadece 240 bin kişiyi ağırladı. Sıcakların giderek artmaya başladığı Pamukkale'de 2022 yılı hedefi 2 milyonun üzerinde belirlendi. Çin, Rusya, Ukrayna hariç tüm ülkelerden misafirlerini ağırlamaya başlayan Pamukkale'de hiç görülmeyen Moğol turistlerde ziyaret etmeye başladı. Beyaz cennet için yoğun rezervasyon trafiği yaşanmaya başlandı.

"İTALYAN VE İSPANYOL MİSAFİRLERİN YOĞUN REZERVASYONLARINI GÖRÜYORUZ"

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Geçen yıla baktığımız zaman ilk 4 ay yaklaşık 90 bin kişi Pamukkale ören yerini ziyaret etmişti. Bu yıl biz 240 bin kişinin yerli ve yabancı olmak üzere Pamukkale'yi ziyaret ettiğini görüyoruz. Geçen yıl 1 milyon 200 bin civarında ziyaretçi ile kapatmıştık. Bu yıl 2 milyon hedefi koyduk, 2 milyon hedefinde çok rahatlıkla Pamukkale ören yerinde tutturacağız. Türkiye'de 12 ay boyunca sürdürülebilir turizmin yapıldığı ender yerlerden bir tanesi Pamukkale'de biz yazında, kışında, ilkbahar ve sonbaharda yerli, yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ama ağırlıklı olarak özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Pamukkale çok daha yoğun oluyor. Kış aylarında da termal tercih eden misafirlerimiz Pamukkale'ye geliyor. Bu yılda baktığınız zaman Çin haricinde Rusya ve Ukrayna haricinde tüm ülkelerden misafirlerin geldiğini görüyoruz. Mesela sevindirici olaraksa şehrimizde hiç görülmeyen Moğol misafirlerimiz de var. Güney Amerika'dan misafirlerimiz var. İtalyan ve İspanyol misafirlerin Haziran, Temmuz, Ağustos ayında yoğun rezervasyonlarını görüyoruz. Tayland, Malezya, Tayvan gibi bu tür ülkelerden de şu anda uzakta olan misafirlerimiz şehrimizi ziyaret ediyorlar" dedi.

(Semih Can Yılmaz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi