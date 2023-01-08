2 kadın girişimci enflasyona meydan okuyor! 4 kişilik bir ailenin ayakkabı ihtiyacı 952 TL'ye karşılanabiliyor

Son zamanlarda artan maliyetler ve yapılan zamlar vatandaşın iyice belini bükerken, ayakkabı dünyasının 2 girişimci kadını öyle bir indirim yaptı ki görenler şaştı kaldı. Mağazaya giden 4 kişilik bir aile, 1 yıllık ayakkabı ihtiyacını 952 TL'ye karşılayabiliyor.

Vatandaşların belini büken ayakkabı zamlarına rest çeken hangarium işletmecisi Arzu Selçuk ve Nuray Uysal Demir,4 kişilik bir ailenin 1 yıllık ayakkabı ihtiyacını perakende fiyatlarını alt üst edip 952 TL' ye satarak fahiş artışına meydan okuyor.

2 GİRİŞİMCİ ENFLASYONA MEYDAN OKUYOR

İstanbul Bayrampaşa'da geçtiğimiz günlerde 8. Mağazalarını açan Arzu Selçuk ve Nuray Uysal Demir, vatandaşın ayakkabı ihtiyacını kaliteden ödün vermeden uygun fiyata giymesi için 50 mağaza açmayı hedeflediklerini söylüyorlar.

"PİYASADAKİ AYAKKABILARDAN FARKI YOK"

Başlattıkları kampanyanın 2023 yılı sonuna kadar devam edeceğini belirten 2 girişimci kadın, "30 atölye, fabrika, yan sanayi firması ile ortak bir akıldabuluşup %100 nakit ve atölyeleri tam kapasite ile çalıştırarak en düşük birim maliyetle 2019 yılı perakende fiyatlarını yakalayıp eşi benzeri görülmemiş satış fiyatlarıyla üstelik çok üst kalitede ayakkabı koleksiyonu oluşturduk. Mağazalarımızda satılan ayakkabıların kalitede piyasadaki ayakkabılardan bir farkı yok. Amacımız halkımıza hizmetin en iyisini vermektir" dediler.