2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi 17 Haziran'da Yapılacak

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), "2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi"ni 17 Haziran'da başkentte gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, JW Marriott Ankara Otel'de yapılacak zirvede, başta gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) ve proje gayrimenkul yatırım fonları olmak üzere, sermaye piyasası araçlarının sektördeki rolü tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Gayrimenkul sektörünün güncel ihtiyaçlarını ve finansman sorunlarını odağına alan zirvede, yüksek faiz ortamında sektöre yön verecek yeni finansman modelleri ve sermaye piyasası araçları kapsamlı olarak ele alınacak.

"Gayrimenkulün Yeni Finansal Gerçekliği" temasıyla gerçekleştirilecek 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi'nin açılış konuşmalarını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve GYODER Başkanı Neşecan Çekici yapacak.

"Gayrimenkul Geliştirmede Sermaye Piyasası Araçları Devrede" başlıklı paneller dizisinde, yeni vergi ve temettü rejimlerinin GYO ekosistemine etkileri ve halka arz süreçleri, proje gayrimenkul yatırım fonlarının (PGYF) gelişim alanları gibi konular görüşülecek.

17 Haziran'da gerçekleştirilecek zirve, sektörde faaliyet gösteren profesyonellerin yanı sıra kamu, akademi ve finans dünyasından katılımcıları da ağırlayarak, Türkiye'nin gayrimenkul ve finans kesişiminde yeni yol haritalarının şekillenmesine katkı sunacak.

"Finansmana erişim modellerini geliştirmek durumundayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirveye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yüksek faizin sektörün en temel sorunu haline geldiğine dikkati çeken Çekici, şunları kaydetti:

"Yüksek faiz ortamında finansmana erişim modellerini yeniden düşünmek ve geliştirmek durumundayız. Bu nedenle, gayrimenkul geliştirmede sermaye piyasası araçlarını daha etkin kullanabileceğimiz bir zemini tartışmak üzere Ankara'da bir araya geliyoruz. Sektörün farklı bileşenlerini aynı masa etrafında buluşturacak, çözüm ve yön önerileri ortaya koyacağız. GYO'lardan PGYF'lere, vergi rejimlerinden yatırımcı güvenine kadar birçok başlıkta, sektörün önünü açacak yapıcı ve somut öneriler geliştirmeyi hedefliyoruz."