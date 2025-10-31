Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası (SCCT), İsviçre'nin Türkiye Büyükelçiliği, Swiss Business Hub Türkiye, İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) işbirliğiyle düzenlenen 19. Türkiye-İsviçre Ekonomi Forumu başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İsviçre Federal Konseyi Başkan Yardımcısı, Ekonomi, Eğitim ve Araştırma Bakanı Guy Bernard Parmelin'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, sürdürülebilir inşaat ve altyapıya odaklanıyor.

İsviçre ve Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme, inovasyon ve uluslararası işbirliği konusundaki güçlü kararlılığını yansıtması açısından önem taşıyan etkinlik, her iki ülkeden üst düzey temsilciler, akademisyenler, yenilikçi iş insanları ve sektör liderlerini bir araya getirdi.

Forum, iklim dayanıklılığı yüksek ve düşük karbonlu bir geleceğe yönelik işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu yılki etkinlik, aynı zamanda 1925 yılında imzalanan İsviçre-Türkiye Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümüne denk geldi.

Etkinlikte, İsviçre inovasyon ve mühendislik uzmanlığı ile Türk mühendislik ve inşaat uzmanlığının hem yurt içinde hem de üçüncü ülke pazarlarında sürdürülebilir altyapının geleceğini nasıl ortaklaşa şekillendirebileceği ele alınıyor.

"Forum, diyalog ve ortaklık için önemli platform haline geldi"

Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak, forumun açılışında yaptığı konuşmada, İsviçre ve Türkiye'nin karşılıklı saygı, güven ve ortak değerler üzerine kurulu uzun soluklu bir ilişkiye sahip olduğunu dile getirdi.

İsviçre'nin inovasyon, araştırma ve çevre teknolojileri alanındaki liderliğinin Türkiye'nin mühendislik ve müteahhitlik alanındaki gücünü tamamlamakta olduğuna işaret eden Şenocak, "Bu yetkinlikler bir araya gelerek, daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir geleceği destekleyen ortak girişimler için güçlü bir temel oluşturmaktadır." açıklamasını yaptı.

Şenocak, bu yılki etkinliği şekillendirirken, sürdürülebilir kalkınmanın her şeyden önce ülkeler, kurumlar ve insanlar arasındaki işbirliği ile gelişen kolektif bir çaba olduğu inancıyla hareket ettiklerini kaydederek, "Bu tür bir işbirliği sayesinde fikirleri eyleme dönüştürebilir ve ortak ve kalıcı bir refahın temellerini atabiliriz. Bugünkü görüşmelerin yeni fikirler, anlamlı ortaklıklar ve daha sürdürülebilir bir gelecek için somut ilerlemeler için ilham kaynağı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre-Türkiye Ekonomi Forumu'nun iki ülke arasındaki diyalog ve ortaklık için önemli bir platform haline geldiğine işaret eden Şenocak, "Bugün, inşaat ve altyapıda sürdürülebilirliğe odaklanırken, çağımızın belirleyici zorluklarından biri olan ekonomik büyüme ve sosyal refahı sağlarken nasıl sorumlu bir şekilde inşaat yapılabileceği konusunu ele almayı hedefliyoruz." yorumunu yaptı.