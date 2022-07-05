19 Mayıs'ta buğday hasadı başladı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde buğday hasadı başladı.

2022 yılı buğday hasadını çiftçilerle birlikte tarlada sezonu açan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Galip Baykal, Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, ilk hasadı Yeşilova Mahallesi'nden başlattı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Galip Baykal, "İlçemizde hububat hasadı, başlamış durumda. Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik ekiplerince Yeşilova Mahallesi'nde ilk hasada başlandı. 2022 yılı Temmuz ayında Çandır, Çetirlipınar, Karacaoğlu, Beylik, Kertme, Yörükler, Tepeköy ve Dereköy Mahallelerinde yaklaşık 20 bin dekar alanda buğday ve 2 bin dekar alanda da arpa ekilişi gerçekleştirildi. Teknik ekipler tarafından her yıl buğday, arpa ve çeltikte hasat zamanı biçerdöverlerde; biçme düzeni, dövme düzeni, ayırma düzeni, hasatta dane kayıpları, emniyet tedbirleri ve biçerdöver sürücü belgeleri kontrolleri gerçekleştiriliyor. Ürünlerini 1 Eylül'e kadar TMO'ya satan üreticilere buğday için ton başına bin TL, arpa için ton başına 500 TL prim verilecek" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi