19. Avrupa Kalite Zirvesi ve Ödül Töreni Zürih'te Gerçekleşiyor

Dünya'nın en önemli iş merkezlerinden biri olan Zürih'te 17 Kasım'da düzenlenecek olan 19. Avrupa Kalite Zirvesi, sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın isimlerini ağırlayacak. LOB'IN INTERNATIONAL tarafından düzenlenen zirvede, kalite bilincine ve AR-GE'ye önem veren yerli ve yabancı iş insanları bir araya gelecek. Zirvede, nitelikli ürün ve hizmet üreten ekonomi, sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın temsilcilerine Avrupa Kalite Ödülleri verilecek.

17 Kasım'da 19.'su düzenlenecek olan Avrupa Kalite Zirvesi, Dünya'nın en önemli iş merkezlerin biri olanZurih'de,sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın isimlerini ağırlayacak.

Kalite bilincine ve AR-GE'ye önem veren yerli, yabancı birçok iş insanının takipçisi olduğu LOB'IN INTERNATIONAL, artık gelenekselleşen Avrupa Kalite Zirvesi'ni bu yıl Zurih'de düzenliyor.

Nitelikli Üretim Ödüllendirilecek

Avrupafırsatların tanıtılacağı, inovasyon ve hizmet kalitesinin vurgulanacağı 19. Avrupa Kalite Zirvesi'nde nitelikli ürün ve hizmet üreten ekonomi, sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın temsilcilerine Avrupa Kalite Ödülleri verilecek.

Birlikten Kuvvet Doğar

Bugüne kadar pek çok zirveyle sanat, siyaset ve iş dünyasını bir araya getiren LOB'IN INTERNATIONALBaşkanı Fahri Ustaoğlu, Zurih'de düzenlenecek olan Avrupa Kalite Zirvesi'nin yalnızca iş dünyası için yeni ufuklar açmakla kalmayacağını, bölgedeki geleneksel ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesine de katkı sağlayacağını vurguladı. Ustaoğlu, 'Kalite' zirveleri ile dünyadaki gelişmeleri ve yeni pazar arayışlarını takip eden her sektörden katılımcıları ağırladıklarını söyledi; "Bu tarz etkinlikler sadece pazar paylarını artırmıyor, aynı zamanda birlikten kuvvet doğar ilkesini beraberinde taşıyor, iş dünyasının heyecanını zinde tutuyor" diye konuştu.

17Kasım'da 19.'su düzenlenecek olan Avrupa Kalite Zirvesi; sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın temsilcilerini Zurih'deağırlayacak.

Avrupalı ve Türk iş dünyasının temsilcileri, yeni iş imkanları ve Pazar paylarını geliştirmesine destek verecek olan bu zirvedekalite ve pazarlamaya yönelik deneyimlerini katılımcılarla paylaşacaklar.